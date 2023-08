Lazio-Genoa, dove vedere la partita in tv

I numeri di Lazio e Genoa

Il Genoa ha subito gol nel corso del primo tempo in ciascuna delle ultime otto gare di campionato contro la Lazio – l’ultima volta in cui non è successo è stata il 5 febbraio 2018, in un incontro vinto 2-1, con Davide Ballardini in panchina. Il Genoa ha perso la gara d’apertura di questo torneo, solo due volte nelle ultime 60 stagioni è stato sconfitto in ciascuna delle prime due partite di un campionato di Serie A: nel 2013/14 e nel 2021/22. La Lazio ha perso contro il Lecce nel primo turno di questo campionato: l’unica occasione nelle ultime 10 annate in cui i biancocelesti non hanno vinto nessuno dei primi due incontri in una stagione di Serie A è stata nel 2018/19 (ko contro Napoli e Juventus). Il Genoa è l’unica squadra che non ha ancora tentato la conclusione dalla distanza in questa Serie A, mentre considerando i 10 grandi campionati europei in corso, l’unica altra formazione senza tiri da fuori area è il Bochum. I giocatori della Lazio sono stati superati in dribbling 17 volte nella prima gara di questo campionato, più dei calciatori di ogni altra squadra; lo scorso campionato, i biancocelesti hanno chiuso con una media di 9.3 dribbling subiti a partita, media più bassa solo della Cremonese (10). Ciro Immobile ha all’attivo 14 gol contro il Genoa e potrebbe diventare il secondo giocatore nella storia della Serie A a realizzare almeno 15 centri contro due diverse avversarie liguri, dopo Kurt Hamrin (17 contro i rossoblù e 15 contro i blucerchiati). Nessun attaccante ha recuperato più possessi di Albert Gudmundsson nel corso della prima giornata di campionato (sette, come Dan Ndoye e Matteo Cancellieri); inoltre il giocatore del Genoa ha portato a buon fine quattro dribbling, meno solo di Armand Laurienté (5) e Pontus Almqvist (7) nel torneo in corso.