Fenucci: "Rigore allucinante, tolta una vittoria"

L'amministratore delegato del Bologna protesta per il mancato penalty assegnato ai suoi nella trasferta dello Stadium: "Rigore ed espulsione allucinanti, impensabile non assegnarli nell'era della tecnologia. Il monito è continuare a migliorare". Thiago Motta (che non commenta l'episodio) esalta i suoi: "Bravi dal primo all'ultimo minuto" JUVE-BOLOGNA 1-1: GOL E HIGHLIGHTS

Orgoglio e tanta rabbia. La prima dettata dalla prova di personalità messa in campo allo stadium contro la Juve, la seconda dall'episodio che poteva cambiare le sorti del match. Minuto 71: Perin respinge in area il tiro di Zirkzee, sulla ribattuta Ndoye va a terra dopo un contrasto con Iling Junior. Per l'arbitro (e il Var) non c'è nulla, i rossoblù protestano e reclamano un rigore. E la rabbia è anche nelle parole del post partita, affidate all'amministratore delegato Fenucci.

Fenucci: "Errore insopportabile nell'era della tecnologia" "Faccio questo lavoro da 25 anni - esordisce l'ad a Dazn -. Non mi avete visto spesso davanti ai microfoni parlando di arbitri. Però questa è l'occasione perché, facendo i complimenti alla mia squadra che ha disputato una partita di grande livello, un errore arbitrale clamoroso ha tolto una vittoria che ormai era certa a quel punto, visto che c'era rigore ed espulsione. Sono qui per difendere il lavoro dell'allenatore e dei ragazzi e anche il rispetto di una tifoseria che si è fatta togliere una vittoria che non è banale. Mi dispiace molto, però credo che il lavoro che si sta facendo da anni nel rapporto tra il Var e il campo vada migliorato. Questi episodi sono allucinanti: è impensabile che un giocatore falciato davanti al portiere non determini un rigore e un'espulsione. Faccio i complimenti a Motta e ai ragazzi, voglio sottolineare come un errore nell'era della tecnologia è insopportabile. L'amarezza è perché stiamo lavorando da anni, anche con discreto successo, sulla tecnologia - tant'è che sono stato uno dei primi a chiedere l'anticipazione dell'utilizzo del Var - e su episodi come questo non si riesce a intervenire. Il monito è continuare a migliorarsi". vedi anche La classifica della Serie A