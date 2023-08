Cagliari-Inter, dove vedere la partita in tv

La partita tra Cagliari e Inter, valida per la 2^ giornata di Serie A, sarà trasmessa lunedi 28 agosto alle 20.45 in diretta sulla app di DAZN , disponibile nella sezione App di Sky Q. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo, senza dover cambiare telecomando. La partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky . Per vedere il canale ZONA DAZN i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Cagliari e Inter

L’Inter ha trovato la rete in ciascuna delle ultime 16 gare contro il Cagliari in Serie A (35 centri realizzati, una media di 2.2 a incontro), l’ultimo portiere rossoblù che ha tenuto la porta inviolata contro i nerazzurri è stato Michael Agazzi, il 14 aprile 2013 (successo per 2-0). Dopo lo 0-0 contro il Torino, il Cagliari può rimanere imbattuto in ciascuna delle prime due gare in una stagione di Serie A per la prima volta dal 2011/12. L’Inter può vincere ciascuna delle prime due gare di un campionato di Serie A per cinque stagioni di fila per la prima volta nella sua storia (al momento è a quattro, risultato che aveva raggiunto solo tra il 1952/53 e il 1955/56). Il Cagliari ha pareggiato senza reti sia la prima giornata di questo campionato che la precedente giocata in Serie A, il 22 maggio 2022 contro il Venezia; solo una volta nella competizione ha registrato tre 0-0 consecutivi: nel settembre 1979, tra cui l’ultimo della serie in casa contro una milanese (0-0 v Milan). L’Inter è la squadra che ha creato di più in termini di Expected Goals nella prima giornata di questa Serie A (2.69), mentre solo Salernitana (0.14) e Genoa (0.21) hanno fatto peggio del Cagliari (0.39); il risultato dei nerazzurri è in linea con il passato campionato in cui hanno chiuso con il valore di xG più alto (69.62). Nicolò Barella, che ha giocato le sue prime 100 partite di Serie A proprio con il Cagliari (sette gol segnati), ha servito quattro assist contro i rossoblù nella competizione, contro nessuna avversaria ne conta così tanti. Leonardo Pavoletti ha trovato la rete in tre delle sei gare casalinghe giocate contro l’Inter in Serie A, la più recente è il gol vittoria nel successo per 2-1 del Cagliari del 1 marzo 2019 alla Unipol Domus. Tra i giocatori dei maggiori cinque campionati europei con almeno 15 gol nel 2023 Lautaro Martínez è quello con la miglior media minuti/gol: 16 reti in 1437 minuti, cioè una ogni 89 minuti e 48 secondi. L’attaccante dell’Inter ha segnato ben otto reti in otto sfide di Serie A contro il Cagliari, la sua vittima preferita nella competizione.