Ancora una conferma, un altro clean sheet e soprattutto la seconda vittoria in altrettante giornate di campionato. C'è anche l' Inter a punteggio pieno in Serie A, vetta condivisa con Milan, Napoli e Verona dopo il 2-0 alla Unipol Domus. Lo stesso risultato imposto al Monza all'esordio a San Siro, successo contro il Cagliari maturato nella prima mezz'ora di gioco grazie ai gol di Dumfries e al solito Lautaro Martinez. Soddisfatto Simone Inzaghi , allenatore nerazzurro che ha analizzato la partita: " I ragazzi sono stati molto bravi, hanno interpretato bene la partita dal primo minuto . Avevo chiesto un approccio importante contro una neopromossa, che aveva fatto bene all’esordio e tornava davanti al proprio pubblico. I ragazzi sono stati perfetti in questo". Un applauso anche a Thuram : "È stato bravissimo, è arrivato da 40 giorni e ha lavorato da subito molto seriamente. È un giocatore che si è inserito velocemente, capisce il gioco e quando attaccare la profondità. Mi sarebbe piaciuto trovasse il gol, lo meritava per il gol che ha fatto ".

"Lautaro sempre meglio. E Lukaku…"

Terzo gol in due partite per Lautaro Martinez, capitano e bomber dell’Inter: "Nei miei due anni è andato sempre in crescendo - ha detto Inzaghi -, 27 gol il primo anno e 28 il secondo. È sempre più responsabilizzato, si cala alla perfezione nel nostro calcio. Deve continuare così e so che lo farà". Inevitabile una risposta su Romelu Lukaku, ex nerazzurro destinato in prestito oneroso alla Roma: "Hanno fatto un ottimo acquisto, è un bene per il calcio italiano. Per quanto mi riguarda sono soddisfatto dei miei giocatori e della famiglia Inter, spero ci diano ancora tante soddisfazioni. Ma sono contento per il calcio italiano, la Roma acquista un grande calciatore".