Il rigore al Bologna per il fallo di Iling Junior su Ndoye andava dato, senza se e senza ma. Magari non l'espulsione, perché l'intervento dello juventino si può considerare "genuino", fatto cioè con l'intenzione e la possibilità di intervenire sul pallone (e quindi sarebbe stato sufficiente il cartellino giallo), ma il dischetto andava indicato subito. Dal campo, con decisione, da Di Bello. E vista l'omissione dell'arbitro pugliese doveva intervenire in seconda battuta, anche come scala di responsabilità, il Var Fourneau. Errore grave per entrambi che ora come da prassi saranno fermati per un po' dal designatore Rocchi, che viene raccontato più dispiaciuto (anche per alcuni eccessi nelle parole dell'AD del Bologna Fenucci) che arrabbiato. Sperava in una partenza decisamente migliore, di sicuro non di finire al centro delle polemiche dopo sole due giornate.