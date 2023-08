Serie A

Buone notizie sul fronte Dybala che però resta a forte rischio per la sfida di venerdì contro il Milan. Inzaghi monitora Mkhitaryan che però non dovrebbe preoccupare. Solo una forte contusione per Leao che non è a rischio. Distrazione di basso grado per Sanabria. Due gli squalificati che salteranno la terza giornata: stop di due giornate per Lopez, un turno per Hien. Ecco la situazione squadra per squadra tra indisponibili, squalificati e recuperabili