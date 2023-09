Pioli: "Diamo continuità, vogliamo la 2^ stella"

L'allenatore del Milan è felice per la prestazione della sua squadra che ha conquistato la terza vittoria di fila: "Volevamo chiudere questo scorcio di campionato con 9 punti. La Roma è un avversario difficile ma la prestazione nostra è stata buona, abbiamo concesso poco anche in inferiorità". Su Leao: "Rafa è in costante crescita e mi auguro possa segnare tanti gol"

E' soddisfatto Stefano Pioli per la vittoria ma soprattutto per la prestazione mostrata dal suo Milan all'Olimpico con la vittoria per 2-1 sulla Roma: "E' un risultato importante, ma la prestazione è stata importante , abbiamo dato continuità alle prime due". Un po' di sofferenza dopo il rosso a Tomori: "Lo stavo cambiando ma purtroppo sono arrivato tardi, poi abbiamo sofferto ma lo abbiamo fatto con generosità e personalità - dice - Abbiamo giocato contro un avversario difficile, volevamo cominciare bene con un calendario complicato. Mi è piaciuto come abbiamo iniziato, specialmente nel primo tempo abbiamo creato 4 palle gol , ci sono cose buone e cose che dobbiamo migliorare ma l'importante è che si continuino a vedere buone prestazioni".

"Leao in crescita costante, mi auguro segni tanti gol"

Nel nuovo modo di giocare del Milan, particolare è la posizione di Calabria: "Noi vogliamo costruire con Maignan e cinque giocatori, i ragazzi sanno leggere gli spazi e si riadattano, cerchiamo dei meccanismi, abbiamo 'liberato' Theo e questo ci ha permesso di controllare bene la partita fraseggiando a volte e accelerando altre. In questo ho visto un Milan di buon livello, volevamo finire questo scorcio di campionato con tre vittorie e alla fine nonostante la fatica abbiamo concesso poco". Leao è stato autore di un gol da fuoriclasse: "Mi auguro che possa segnarne tanti, ne ha le capacità ma deve continuare a muoversi come ha fatto stasera, finalmente si è fatto trovare in area su cross da palla opposta, Rafa è eccezionale, deve solo continuare così, la sua crescita mentale è evidente per me che lo alleno ogni giorno, è sereno, felice e motivato".