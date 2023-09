Dove vedere Atalanta-Monza in tv

La partita tra Atalanta e Monza si gioca oggi, sabato 2 settembre alle 20.45 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

La partita tra Atalanta e Monza, terza giornata di Serie A si gioca oggi, s abato 2 settembre alle ore 20.45 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Andrea Marinozzi con il commento di Luca Marchegiani. A bordocampo Massimiliano Nebuloni e Matteo Barzaghi. Dalle 20 e dalle 22.40 appuntamento con Sky Calcio l’Originale su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. In studio: Alessandro Bonan, Alessandro Costacurta, Giancarlo Marocchi, Paolo Condò, Gianluca Di Marzio e Veronica Baldaccini.

I numeri di Atalanta e Monza

L’Atalanta ha vinto entrambi i precedenti di Serie A contro il Monza (nella passata stagione) con un punteggio complessivo di 7-2. Quella bergamasca è infatti l’avversaria contro cui i biancorossi hanno subito più reti nella massima competizione (sette appunto, almeno due più che con qualsiasi altra). L’Atalanta ha registrato una vittoria e una sconfitta nei primi 180’ di questo campionato. Nelle ultime nove edizioni di Serie A, solo due volte la Dea ha rimediato più di un ko nelle prime tre gare stagionali disputate: nel 2016/17 (1 vittoria, 2 sconfitte) e nel 2017/18 (1 vittoria, 2 sconfitte). Il Monza ha registrato una sconfitta e una vittoria nelle prime due partite di questa Serie A e, considerando massimo campionato e torneo cadetto, potrebbe raccogliere più di una vittoria nelle prime tre sfide stagionali disputate per la prima volta dal 1979/80 (2 vittorie, un pari in Serie B). L’Atalanta ha pareggiato solo una delle ultime 16 partite casalinghe in Serie A (9 vittorie, 6 sconfitte); nel periodo (dall’inizio di ottobre), considerando le formazioni presenti sia nel torneo in corso che nel precedente, solo l’Inter (0) ha chiuso meno gare interne in equilibrio nel massimo campionato rispetto alla Dea. Dopo il 2-0 sull’Empoli nell’ultimo turno di campionato, il Monza potrebbe centrare due vittorie di fila in Serie A senza subire gol per la seconda volta nella competizione – la prima tra settembre e ottobre 2022, quando conquistò tre successi consecutivi con annessi clean sheet.