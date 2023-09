Dove vedere Bologna-Cagliari in tv

La partita tra Bologna e Cagliari, terza giornata di Serie A si gioca oggi, sabato 2 settembre alle ore 18.30 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Davide Polizzi con il commento di Nando Orsi. A bordocampo Marco Nosotti. D alle 20 e dalle 22.40 appuntamento con Sky Calcio l’Originale su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. In studio: Alessandro Bonan, Alessandro Costacurta, Giancarlo Marocchi, Paolo Condò, Gianluca Di Marzio e Veronica Baldaccini.

I numeri di Bologna e Cagliari

Bilancio in equilibrio negli ultimi 12 confronti di Serie A tra Bologna e Cagliari, grazie a quattro successi a testa e quattro pareggi; tuttavia, solo uno degli otto precedenti più recenti tra le due formazioni è terminato in parità (1-1 del 1 luglio 2020, con le reti di Musa Barrow e Giovanni Simeone). Il Bologna è imbattuto da 10 gare interne di fila contro il Cagliari in Serie A (7 vittorie, 3 pareggi): gli emiliani non hanno affrontato nessuna avversaria più volte in casa dal 2011 in avanti senza collezionare almeno una sconfitta (zero ko in 10 precedenti casalinghi nel periodo anche contro la Sampdoria). Il Bologna ha vinto quattro delle sei gare di Serie A contro avversarie neopromosse con Thiago Motta in panchina – le uniche eccezioni nel parziale sono un pareggio per 1-1 contro la Cremonese il 23 gennaio 2023 e una sconfitta per 1-0 contro il Monza lo scorso 12 febbraio. Il Cagliari ha vinto solo una delle ultime 13 gare di Serie A (inclusa la sua precedente partecipazione al massimo campionato) – 3 pareggi, 9 sconfitte; nel parziale non ha mai segnato più di una rete a incontro, per un totale di appena sei centri. L’ultimo successo casalingo del Bologna in Serie A risale allo scorso 2 aprile contro l’Udinese (3-0): da allora ha ottenuto quattro pareggi (tutti lo scorso torneo) e una sconfitta (nella prima giornata di questo campionato); l’ultima volta che i rossoblù hanno registrato una serie più lunga di partite casalinghe consecutive senza vittoria è stata tra febbraio e luglio 2020 (sei). Il Cagliari è una delle tre squadre che non hanno ancora trovato la rete in questo campionato (insieme a Empoli e Sassuolo); solo una volta nella sua storia la formazione sarda non ha segnato nelle prime tre gare stagionali in Serie A: nel 1979/80, quando, sempre da neopromossa, iniziò il torneo con tre pareggi per 0-0.