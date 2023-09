Seconda trasferta stagionale per la Juventus di Massimiliano Allegri che affronterà domenica sera al Castellani l'Empoli. Conferme per Perin in porta (Scczesny non convocato) e per la coppia d'attacco Vlahovic-Chiesa. Gatti in difesa e Kostic a centrocampo possibili titolari. Zanetti cerca i primi punti per la sua squadra e sembra orientato a giocare con il 4-3-3. Probabile esordio in porta per Berisha. In attacco Cambiaghi e Baldanzi affiancheranno Caputo