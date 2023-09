A caccia della terza vittoria di fila, Inzaghi dovrebbe confermare la formazione che ha vinto nelle prime due giornate. Panchina per Pavard e Klaassen. Out Acerbi, Sensi e Sanchez. Reduce dalla qualificazione ai gironi di Conference, Italiano valuta un turnover ragionato: in porta potrebbe vedersi Christensen, Beltran in avanti favorito su Nzola. Intoccabile Nico Gonzalez

LE PROBABILI FORMAZIONI