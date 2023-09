Dove vedere Napoli-Lazio in tv

La partita tra Napoli e Lazio, valida per la 3^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 2 settembre alle 20.45 in diretta sull’ app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere il canale ZONA DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Napoli e Lazio

Napoli e Lazio non pareggiano in Serie A dall’1-1 del 5 novembre 2016 (Sarri allenava gli azzurri): da allora in 13 gare ben 10 vittorie dei campani e tre biancocelesti, inclusa l’ultima in ordine di tempo giocata a marzo 2023 (i biancocelesti non battono due volte di fila il Napoli nel massimo torneo dal 1997). La Lazio ha vinto nell’ultima trasferta di Serie A giocata a Napoli (3 marzo 2023, 0-1 con gol di Vecino), interrompendo una serie di cinque vittorie casalinghe consecutive degli azzurri: la formazione romana non ottiene due clean sheets di fila in terra campana dal 2009 e non vince due partite consecutive in casa del Napoli dal 1937. In due delle ultime tre stagioni il Napoli ha iniziato il campionato vincendo in tutte e tre le prime giornate: fa eccezione proprio lo scorso torneo, dove dopo le due vittorie iniziali ottenne un pareggio per 0-0 in casa della Fiorentina. La Lazio è uscita sconfitta in entrambe le prime due giornate di campionato e nella sua storia non ha mai perso tutte le prime tre partite di un torneo di Serie A. La Lazio ha perso nove delle ultime 10 trasferte di Serie A contro avversarie detentrici del titolo, incluse tutte le ultime cinque in ordine di tempo: l’unico successo nel parziale è un 2-1 in casa della Juventus il 14 ottobre 2017 con doppietta di Ciro Immobile.