L'argentino continua a trascinare i nerazzurri a suon di gol, già 5 in tre giornate di campionato: "Abbiamo questa mentalità dal primo giorno di ritiro". Primo gol in A anche per Thuram: nessuna risposta invece su Lukaku, che il centravanti ha smesso di seguire sui social INTER-FIORENTINA 4-0: GOL E HIGHLIGHTS

4-0 in campionato alla Fiorentina, punteggio pieno dopo tre giornate di campionato e un Lautaro in formato super, autore di una doppietta che lo proietta a 5 reti in questo avvio di stagione. Nel post gara, a Sky, l'argentino ha così commentato: "Lo scorso anno abbiamo fatto un ottimo lavoro arrivando fino alla finale di Champions. La gente si aspetta tanto da noi, con questa mentalità sin dal primo giorno ad Appiano che abbiamo trasmesso anche ai nuovi arrivati, partendo forte".

"Thuram sta lavorando bene" E su questa prova di forza dell'Inter, nessun dubbio: "Messaggio importante per noi, perché era dura e sappiamo il valore della Fiorentina. Con il palleggio mette in difficoltà ma abbiamo lavorato benissimo tenendo gli spazi corti tra le linee". E su Thuram: "Contento per il suo gol perché sta lavorando bene, lui come tutti gli altri arrivati all'Inter. Stanno imparando la lingua e quello che vuole Inzaghi. Personalmente penso molto in campo, perché pensare prima una giocata vuol dire avere un vantaggio sull'avversario".

Lautaro e il follower (che non c'è più) a Lukaku L'attaccante argentino, a Dazn, ha invece glissato la domanda su Lukaku, che ha smesso di seguire sui social: "Thuram non ha imitato la mia esultanza con Lukaku perché io non esulto più così. Thuram è un grande attaccante, così come Arnautovic e Sanchez. Sono contento di giocare con loro". approfondimento Lukaku sceglie il 90: "Che emozione quei tifosi"

"Cerco di farmi trovare sempre pronto" "La mentalità deve essere sempre la stessa. Le partite che definiamo più importanti si preparano da sole, queste invece si complicano se pensi di scendere in campo non al 100%: bisogna partire sempre forte come abbiamo fatto in queste tre partite. Se giochiamo bene creiamo opportunità, io cerco di farmi trovare sempre pronto aiutando anche in fase difensiva. L'amore per l'Inter? Come dal primo giorno che sono arrivato qui: questa gente mi ha fatto sentire sin da subito l'affetto. Provo a ringraziarli dentro il campo".