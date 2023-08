Calciomercato

Con l'arrivo di Lukaku Mourinho ha finalmente il suo centravanti titolare da schierare al fianco di Dybala, con Azmoun e Belotti pronti a entrare dalla panchina. Tante scelte per il portoghese anche in mezzo al campo, dove oltre a Aouar sono arrivati anche Paredes e Renato Sanches. In difesa, uscito Ibanez, il ritorno di Llorente e l'arrivo di Ndicka, oltre a quello di Kristensen per la fascia. Come cambia la formazione dei giallorossi dopo il mercato LUKAKU-DAY, GLI AGGIORNAMENTI LIVE