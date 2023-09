Addio a Ginulfi, con la Roma parò un rigore a Pelé

Due coppe Italia vinte con la Roma

Cresciuto nelle giovanili della Roma (dove inizialmente era la riserva di Fabio Cudicini e Pierluigi Pizzaballa) , giocò in giallorosso esordendo nel '62 in prima squadra, dove rimase, tra panchina e posto da titolare conquistato nel 1970, fino al 1975. Tra i picchi più alti della sua carriera, il calcio di rigore parato – nel 1972 – a Pelé in una gara amichevole contro il Santos disputata all'Olimpico, con i complimenti finali ricevuti da O’ Rei. Con la Roma vinse 2 coppe Italia (1963/64 e 1968/69) e una coppa Anglo-Italiana nel 1972. Finita la carriera di calciatore, nel 1980 diventò allenatore dei portieri.