7 punti in classifica, prestazioni con alti e bassi, un solo gol subito e 6 realizzati. Questo il bilancio delle prime tre partite della Juventus. Delle 6 reti fatte, 4 portano la firma di Chiesa e Vlahovic: potevano essere 5 senza il rigore fallito dal serbo a Empoli. Dal punto di vista prettamente statistico sono numeri importanti, ma quello su cui sta lavorando Allegri è far trovare una collaborazione più continua in campo tra i due. In questo momento, Chiesa e Vlahovic sono due attaccanti, non una coppia di attaccanti. Si cercano e soprattutto si trovano poco. Una collaborazione piuttosto proficua si era vista a Udine, al di là dell'assist di Vlahovic per Chiesa. Per il resto raramente si vedono dialogare con movimenti, appunto, da coppia. Anche lo scorso anno i due hanno giocato insieme poco, da titolari appena due partite per un totale, compresi gli ingressi a match in corso, di appena 318 minuti con un solo assist dell'uno per l'altro, contro l'Atalanta di Chiesa per Vlahovic. Ci sarà da lavorare per trovare dei meccanismi utili a rendere questi attaccanti ancora più prolifici.