Vittoria netta per la Nazionale a stelle e strisce: in gol il giocatore della Juventus, su assist del compagno di squadra McKennie, e Pulisic che su rigore in pieno recupero fissa il punteggio sul 3-0 definitivo. In campo anche Musah per 90 minuti

Finisce con un netto 3-0 l'amichevole che ha visto protagonista la Nazionale statunitense: contro l' Uzbekistan , a St. Louis, Berhalter lancia dal primo minuto diversi protagonisti della nostra Serie A. In campo Musah e Pulisic in casa Milan , a 'rappresentare' la Juventus McKennie e Weah , con i due bianconeri che confezionano il gol dell'1-0.

Weah e Pulisic in gol, e McKennie fa l'assistman

Bastano appena 4 minuti agli Usa per portarsi in vantaggio, e l'azione è tutta made in Juve: lancio dalla sinistra in area di rigore, aggancio volante di McKennie che si gira, protegge il pallone tra quattro avversari e serve Weah che di destro batte il portiere ospite. 64 i minuti di gioco per uno dei volti nuovi del mercato bianconero, 81 quelli di McKennie. Nessun riposo invece per i due rossoneri che hanno disputato l'intero match, con Pulisic protagonista nel finale grazie al gol su calcio di rigore che fissa il punteggio sul 3-0 definitivo. Destro sotto l'incrocio al 95' e match chiuso.