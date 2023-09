ANSA: Pogba positivo al testosterone

In un’intervista pubblicata stamattina da Al Jazeera, Pogba aveva parlato dei problemi affrontati nell’ultima stagione: “Voglio far rimangiare le parole ai critici e dimostrare di non essere debole. Non mi arrenderò mai”. E sul caso estorsioni che ha portato alla denuncia del fratello Mathias: “Ho pensato di non giocare più, il denaro cambia le persone e può distruggere una famiglia". LEGGI L'INTERVISTA DI POGBA AD AL JAZEERA