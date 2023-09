Pogba: "Ho pensato di smettere col calcio"

Le parole del centrocampista bianconero ad Al Jazeera: "Possono parlare male di me, ma io non mi arrenderò mai. Caso estorsioni? Ho pensato di non giocare più, il denaro cambia le persone e può distruggere una famiglia"

Far ricredere i critici. È l'obiettivo di Paul Pogba, a caccia del riscatto dopo una stagione in ombra per via degli infortuni. Un tema affrontato dal centrocampista della Juventus in un'intervista ad Al Jazeera, rispondendo a coloro che hanno criticato il suo rendimento: "Voglio fargli rimangiare le parole, voglio mostrare loro che non sono debole. Possono parlare male di me, ma non mi arrenderò mai". Il centrocampista francese ha iniziato la stagione con due presenze contro Bologna ed Empoli, per un totale di 52 minuti. Nel match contro i toscani, Pogba ha accusato un nuovo problema muscolare, ma gli esami hanno escluso lesioni.