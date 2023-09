Natan aspetta l'esordio studiando... l'italiano!

Natan lavora in campo ma anche fuori. Il difensore del Napoli, arrivato durante la sessione estiva del mercato, è ancora in attesa del suo esordio ufficiale con la maglia azzurra, visto che nelle prime tre giornate di campionato è rimasto in panchina. Al momento si allena e si dedica anche allo studio della lingua italiana per ambientarsi completamente in Italia. Sul suo profilo di Instagram, infatti, ha pubblicato una storia che lo ritrae a lezione di italiano con un insegnante a distanza, tra esercizi, appunti e lavori sulla grammatica. La curiosità? Il tema della lezione è lo studio dell'imperfetto. E tra i verbi, ci sono quasi tutti quelli più utilizzati in campo come prendere, salire, giocare, andare, sapere, difendere, costruire, uscire. Insomma, Natan non vuole proprio lasciare nulla al caso.