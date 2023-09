Sarà il milanese Sozza della sezione di Seregno a dirigere la stracittadina tra Inter e Milan, in programma a San Siro sabato alle 18.00. A Maresca Juventus-Lazio, mentre per il Napoli, impegnato a Genova contro la squadra di Gilardino, c'è Fabbri

È Simone Sozza della sezione di Seregno l'arbitro designato per dirigere il derby di Milano tra Inter e Milan sabato alle 18.00. Prima, alle 15.00, c'è Maresca per Juventus-Lazio. Sacchi per Roma-Empoli, mentre i campioni di Italia del Napoli saranno diretti da Fabbri nella trasferta di Genova. Tutte le designazioni ufficiali: