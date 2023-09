Sorride Massimiliano Allegri, che avrà a disposizione Chiesa e Gatti per il big match dello Stadium di sabato 16 settembre: sia il difensore che l'attaccante hanno smaltito i rispettivi acciacchi e si sono allenati in gruppo a tre giorni dalla sfida. L'ex Fiorentina si candida subito per una maglia da titolare

Nei giorni turbolenti del caso Pogba, dal campo della Continassa arrivano due buone notizie per Massimiliano Allegri e la Juventus . Federico Chiesa e Federico Gatti si sono allenati in gruppo e sono pienamente recuperati per il match con la Lazio in programma sabato 16 settembre alle 15 . L'attaccante, reduce da due gol nelle prime 3 di campionato, sarà con ogni probabilità titolare, per il difensore si ripropone il consueto ballottaggio con Alex Sandro.

Problemi smaltiti per entrambi

Gatti si era fermato dopo il match con l'Empoli (suo esordio stagionale) a causa di una distorsione alla caviglia sinistra. Chiesa era stato convocato da Spalletti per i due impegni di Qualificazioni a Euro 2024 contro Macedonia e Ucraina, ma non era partito per la trasferta di Skopje dopo un problema all'adduttore nell'allenamento della vigilia. Gli esami non avevano evidenziato lesioni, ma l'ex Viola aveva comunque lasciato il ritiro azzurro per tornare in anticipo alla Continassa. Dopo alcuni allenamenti differenziati oggi, mercoledì 13 settembre, è tornato ad allenarsi con i compagni. Niente di grave, dunque, per lui e Gatti, entrambi saranno a disposizione per la Lazio.