"Sia il lavoro di Carlo Pacifici come presidente Aia che di Gianluca Rocchi come designatore è molto importante. È in atto un cambio generazionale che deve essere supportato". Sono le parole di Gabriele Gravina in occasione della consegna del Premio Campanati a Daniele Orsato prima di Italia-Ucraina. Il presidente della Figc ha lanciato un appello per il rispetto della figura arbitrale chiedendo di evitare polemiche strumentali e pericolose: "Alcune polemiche in momenti particolari della stagione hanno generato una sorta di caccia all'uomo e non fanno che allontanare sempre più i ragazzi dall'arbitraggio. E noi siamo responsabili di questo, perché la carenza di vocazione nel mondo arbitrale non è legata a un abbandono volontario ma è forzato a causa della paura e del terrore che hanno i ragazzi per un meccanismo di linciaggio che avviene attraverso i social".