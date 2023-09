Continuerà a essere all'Inter il futuro di Samir Handanovic. Il portiere, nonostante diverse offerte ricevute in estate, ha deciso di dire addio al calcio giocato: in nerazzurro ricoprirà un ruolo istituzionale

Dopo l'addio con l'Inter, il portiere non ha ritenuto soddisfacenti le offerte ricevute per poter continuare la sua carriera. Ecco perché Handanovic ha deciso di dire basta con il calcio giocato, ma non al legame con l'Inter. Lo sloveno infatti, con ogni probabilità, ricoprirà un incarico istituzionale in nerazzurro: un ruolo da collaboratore, ma nulla è ancora definito. Le parti infatti si risentiranno per definire i dettagli, con Handanovic in attesa della proposta contrattuale prima di prendere una decisione. Intanto, l'ex capitano dell'Inter domani, 14 settembre, sarà presente alla riunione della curva pre derby insieme a Materazzi.