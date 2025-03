"Sapevo di avere una grande squadra, ringrazio la società che me l'ha messa a disposizione. C'è molto entusiasmo ma soprattutto abbiamo molti valori umani, tecnici e fisici. Questo è quello che conta di più al di là dei moduli e degli schemi", afferma Palladino dopo la vittoria contro l'Atalanta. La squadra, eccezion fatta per la Coppa Italia, è in lotta per tutti gli obiettivi: "I ragazzi stanno avendo una grande crescita, oggi ottima prestazione. Ci stiamo giocando sia l’Europa che la Conference per merito di tutti, dobbiamo cavalcare l’entusiasmo senza porci limiti. Sapevo che saremmo arrivati a questo livello di gioco, fisicamente stiamo bene, non dobbiamo mollare e continuare a spingere". Il passaggio al 3-5-2 sembra ormai definitivo: "Abbiamo trovato la quadra, questo sistema ci piace, è il vestito più comodo per noi". Negli ultimi minuti Folorunsho si è adattato esterno sinistro: "Gosens e Fagioli però non sono gravi, il primo ha solo una contusione e il secondo è uscito per crampi". La vittoria sulla Dea è stata un grande regalo per Commisso, presente oggi in tribuna: "Siamo molto felici per lui, negli spogliatoi ci ha dato grande carica".

