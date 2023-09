Giornata di presentazioni in casa Lazio. In sala stampa presenti Guendouzi, Sepe e Mandas, tre dei volti nuovi del mercato biancoceleste. A introdurli il Ds Fabiani, che sul francese svela: "Con la valigia pronta da giorni, voleva solo la Lazio" SERIE A, LA CLASSIFICA

Sala stampa della Lazio particolarmente affollata oggi, 13 settembre: presentazioni per Guendouzi, Mandas e Sepe. Ad accoglierli, ci ha pensato il Ds Fabiani che ha svelato diversi retroscena: "Sepe è una mia ricorrenza, l'ho già portato alla Salernitana e ora alla Lazio. Di Mandas se ne parla molto bene, mentre per Guendouzi è stata una trattativa lunga ma vi posso assicurare che voleva solo la Lazio"

Guendouzi: "Qui per vincere, mi aspetto grandi cose" "La Serie A è uno dei migliori campionati al mondo", esordisce così il centrocampista francese, che poi aggiunge: "Con questa squadra e con questo mister si possono fare grandi cose, sono qui per restare tanti anni, vincere e crescere anche personalmente". Nessun indizio sulla posizione dato che "deciderà Sarri", ma le motivazioni sul perché da tempo sulla sua testa pende l'appellativo di bad boy: "Ho una personalità abbastanza forte, sono me stesso, non cambio, sono così fin da giovane. Voglio dare tutto ed essere sempre il migliore, a volte so che ho reazioni estreme in campo, ma sono fatto così". E sul derby: "Sarà una partita importante, ma ne abbiamo tante altre prima ed è meglio concentrarsi su queste". approfondimento A Sozza il derby di Milano, Maresca per Juve-Lazio

Sepe: "Forti come il Napoli di Sarri" Presente anche Luigi Sepe, arrivato dalla Salernitana nell'ultima sessione di calciomercato: "La Lazio è un grande società, se ti chiama c'è poco da pensare. Questa squadra è forte come quel Napoli. Poi gli episodi segnano un'annata, dobbiamo portarli dalla nostra parte per fare uno step in più quando servirà". E sul reparto difensivo: "La Lazio è forte in tutti i reparti. L'andata anno scorso abbiamo vinto all'Olimpico, gli episodi hanno cambiato il corso del match. Il valore della Lazio è nel gioco di squadra, nei singoli, nella tattica. Non nei reparti singoli".

Mandas: "Mi volevano altre squadre, ma..." Tempo di parole per un altro portiere, il greco Christos Mandas: "Sono felice di lavorare con Provedel e Sepe, sia il mister che l'allenatore dei portieri mi hanno detto di rimanere, questo per me è stato molto importante. Voglio ripagare la fiducia che mi è stata data". Diverse offerte sul piatto per lui, ma idee chiare: "L'anno scorso è stato molto bello per me, ho avuto offerte dalla Grecia e da altri paesi. Quando ho saputo della Lazio non ho preso in considerazione altre opzioni. Ho voluto essere qui da subito per adattarmi e voglio dare il massimo sin da subito".