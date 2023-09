In casa granata è tempo di parole per Duvan Zapata, il colpo di mercato del club di Urbano Cairo. L'attaccante ex Atalanta ha spiegato i motivi dell'addio ai nerazzurri, svelando retroscena di mercato e fissando gli obiettivi della stagione che lo attende: "Voglio la doppia cifra"

Il suo esordio dal 1' minuto in maglia Toro è già avvenuto, ora Duvan Zapata va a caccia del primo gol in granata. Oggi, 13 settembre, sono però arrivate le sue parole nella conferenza stampa di presentazione che lo ha visto protagonista: "Ho giocato contro il Genoa ma ero arrivato da pochissimo, la sosta mi ha aiutato. I problemi muscolari fanno parte del passato, ora sto bene e mi sto allenando tantissimo".

Prima la Roma, poi il Torino: Zapata e la sua estate di mercato

Il nome di Duvan Zapata è stato spesso protagonista dell'ultima sessione di mercato, con la Roma che, prima di virare su Lukaku, aveva puntato con decisione il colombiano: "Non sono andato a Roma per scelta della società. Poi negli ultimi giorni è arrivato il Toro, mi ha fatto piacere e per questo motivo sono qua. Il club mi ha fatto sentire importante, a Bergamo forse non lo ero più. Ho accettato subito la proposta. Ed è stata l'unica squadra fortemente interessata a me. L'Atalanta è il mio passato, ora voglio concentrarmi sul presente e scrivere qui la mia storia. Sono il primo colombiano al Toro".