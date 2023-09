Zapata al Torino, che entusiasmo al Filadelfia!

Calciomercato

Frosinone scatenato: ufficiali Reinier dal Real Madrid, Okoli dall'Atalanta e Bourabia dallo Spezia. Kristensen all'Udinese, Zapata e Soppy al Torino, Guendouzi ufficiale alla Lazio. Berkan Kutlu è un nuovo giocatore del Genoa. Il Bologna riporta in Italia Calafiori. Holm è un nuovo calciatore dell'Atalanta. Maleh passa all'Empoli, mentre il Lecce rinforza l'attacco con Piccoli. La Roma annuncia Lukaku: arriva dal Chelsea in prestito. Tutti gli acquisti ufficiali in Serie A CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE