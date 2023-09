Nuova partnership commerciale per il club giallorosso che ha siglato un accordo con Enel: per le prossime stagioni sarà il nuovo Official Energy Partner, "per accompagnarlo nel percorso di sostenibilità grazie a servizi e soluzioni integrati per l’elettrificazione dei consumi e l’utilizzo di energia rinnovabile". Ecco quanto incasserà la Roma

Nuovo sponsor per l'As Roma: la società giallorossa ha infatti annunciato di aver raggiunto l'accordo con Enel che da questa per le prossime tre stagioni sarà il nuovo Official Energy Partner del club giallorosso "per accompagnarlo", come si legge nella nota emessa dal club capitolino, "nel percorso di sostenibilità grazie a servizi e soluzioni integrati per l’elettrificazione dei consumi e l’utilizzo di energia rinnovabile". La nuova collaborazione porterà nelle casse dei giallorossi 4 milioni di euro.