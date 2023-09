Mou: "Lukaku-Dybala dal 1', Smalling out"

Dopo la finale contro il Siviglia ha detto che era stanco di fare l'uomo comunicazione. Ora com'è la situazione?

"La mia intenzione per questa stagione è zero giornate di squalifica sia per il campo sia per le conferenze stampa ma dipende anche dagli altri. Se non parlo non sarà mai per essere nervoso perché per uno che ha 1100 partite essere nervoso è una parola troppo grande. Non posso cambiare il mio dna, la mia onestà di non dire la mia verità. Ecco perché non sono andato in conferenza stampa dopo il Milan. Questa è una sfida per me stesso, cercherò di non aver nessun tipo di problema"