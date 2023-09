L’argentino è tornato ad allenarsi in gruppo e partirà dal 1’ insieme al belga, di ritorno dopo gli impegni in nazionale: contro l’Empoli il debutto della ‘Lu-Dy’. In difesa Mancini dovrebbe partire titolare dopo l’infortunio in nazionale. Mancherà invece Pellegrini che ha deciso di fermarsi per risolvere il problema all’adduttore

L’attesa adesso è tutta per domenica sera allo stadio Olimpico, quando la coppia dei sogni dei tifosi della Roma debutterà. Dybala e Lukaku, finalmente insieme, dal primo minuto. Succederà alla ripresa del campionato, nella sfida della 20.45 contro l’Empoli. Perché Paulo Dybala è tornato ad allenarsi in gruppo regolarmente, dopo il problema agli adduttori accusato contro l'Hellas, che lo ha costretto a saltare la sfida contro il Milan. E perché il belga, dopo i 19 minuti giocati dopo essere partito dalla panchina contro i rossoneri, è pronto per iniziare dal 1’. Lukaku è subentrato anche nella prima delle due sfide del Belgio per le qualificazioni a Euro 2024, giocando 24 minuti con l’Azerbaijan. Per poi partire titolare martedì con l’Estonia, a cui Romelu ha segnato una doppietta. Con 8 reti già segnate in queste qualificazioni, nessuno ha fatto per ora meglio di Lukaku, che ora vuole tornare a segnare nel campionato italiano. L’ultimo gol di ‘Big Rom’ in Serie A è del maggio scorso, Inter-Atalanta. Ad innescarlo allora fu Lautaro Martinez, ora proverà a mandarlo in porta un altro argentino. Per passare definitivamente dalla Lu-La alla Lu-Dy.