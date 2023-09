Gilardino: "Genoa al 200%, con coraggio e fame"

Le parole dell'allenatore di Alberto Gilardino, alla vigilia della sfida contro il Napoli: "Serve un Genoa al 200% sotto ogni punto di vista, perché sfidiamo una grandissima squadra e non la scopro certamente io. Hanno vinto lo scudetto con il miglior attacco e la miglior difesa e hanno in organico due candidati al Pallone d'Oro come Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen". L'allenatore rossoblù, reduce da due sconfitte con Fiorentina e Torino e forte della vittoria a Roma con la Lazio sa che "chi indossa la maglia del Napoli ha grandi qualità e dobbiamo essere consapevoli di questo".

"Come possiamo metterli in difficoltà? Soltanto dimostrando coraggio: dovremo essere bravi a difenderci ma nello stesso tempo voglio una squadra affamata quando dovrà impostare il gioco". Gilardino ha le idee chiare sulla formazione titolare: si continua col 4-3-2-1 e sulla fascia sinistra difensiva si va verso la conferma del messicano Vasquez che non ha accusato la fatica dopo gli impegni con la sua nazionale: "Sì, può partire dall'inizio. Dovrò valutare poi nei 95 minuti" continua rassicurando sulle condizioni di Malinovskiy: "Ha avuto un piccolo problema ad inizio settimana ma non particolarmente grave. Poi si è allenato regolarmente, ci può portare qualcosa di diverso sia dall'inizio che a partita in corso. E' una scelta in più per me" evidenzia l'allenatore che dovrebbe proporre l'ex Marsiglia e Atalanta dal primo minuto sulla trequarti insieme a Gudmundsson, con l'obiettivo di innescare il bomber Mateo Retegui, sicuramente il pezzo pregiato di un importante mercato da parte della società rossoblu.

Il centravanti entrato in corsa nella gara vinta dall'Italia sull'Ucraina, "ha grandissima voglia ed è super motivato e determinato - dice l'allenatore genoano -, vuole essere decisivo per il nostro attacco. Sono contento perché è la cosa più importante, sappiamo che ha qualità di primissimo piano ma dobbiamo essere bravi e creare le condizioni giuste per fargli esprimere le sue doti. Il lavoro corale di tutta la squadra è fondamentale" conclude Gilardino.