Il Genoa proverà a conquistare contro il Napoli la prima vittoria interna in campionato, Gilardino si affida agli stessi 11 della sconfitta di Torino: in avanti Malinovskyi e Gudmundsson alle spalle di Retegui. Garcia cambia due uomini rispetto al ko contro la Lazio: Mario Rui prende il posto di Olivera, Elmas favorito su Raspadori e Lindstrom per sostiture Politano

GARCIA: "GIOCHEREMO COME FOSSE L'ULTIMA PARTITA"