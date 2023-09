Inter e Milan si affrontano per la quinta volta nel 2023, ma saranno diversissime rispetto alla loro ultima partita dello scorso 16 maggio. La rivoluzione di mercato estiva ha portato tanti giocatori nuovi su entrambe le sponde dei Navigli: domani in 19 assaporeranno per la prima volta l'atmosfera del derby della Madonnina tra chi scenderà titolare e chi spera di subentrare. Ecco la formazione dei migliori esordienti, con una panchina molto lunga e senza dimenticare chi attende questo esordio da 13 anni