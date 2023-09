A San Siro l'Inter stravince il derby (5° di fila, non era mai successo), infliggendo un pesante pokerissimo al Milan. Finisce 5-1 grazie ai gol di Mkhitaryan (doppietta), Thuram, Calhanoglu e Frattesi. Inzaghi esalta i suoi: "Complimenti ai miei ragazzi, ma ora arriva il difficile. Io re dei derby? No" LE PAGELLE DI INTER-MILAN

5-1 al Milan e pokerissimo anche di derby conquistati: non era mai successo nella storia della stracittadina di Milano. Quinto successo di fila contro i rossoneri, con Inzaghi che a Dazn commenta così: "Non siamo la squadra più forte d’Italia. Abbiamo avuto un ottimo inizio di stagione e giocato un grandissimo derby perché siamo sempre rimasti concentrati, abbiamo fatto gol nei momenti giusti anche con gli ingressi dalla panchina che hanno inciso. Complimenti a questi ragazzi, non è nulla ma c’è la soddisfazione di aver regalato questa vittoria alla famiglia Inter. Ora il difficile, con una serie di partite ravvicinate. Dobbiamo prepararci bene".

"Prima di questo derby ero preoccupato perché..." Dal successo contro la Fiorentina ai tre punti portati a casa contro il Milan, nel mezzo la sosta per le Nazionali: "Mkhitaryan lo conosciamo. So tutto ma leggo e ascolto poco, guardo i miei ragazzi e quello che danno in allenamento. Ero preoccupato perché tanti giocatori sono rientrati a poche ore dalla partita ma sapevo che queste gare le sanno giocare e me lo hanno dimostrato. Io re dei derby? No, mi fa piacere per tutta la nostra gente e la nostra società. Sappiamo cosa rappresenta questa partita, anche perché quattro derby vinti ci hanno portato a un trofeo e alla finale di Champions nella passata stagione, e questo ci dà il momentaneo primato in classifica. Ma la stagione è lunghissima".

"Thuram seguito da tempo, abbiamo cambiato 12 giocatori" Un mercato che ha profondamente rinnovato la rosa nerazzurra: "Importante avere profondità in panchina. Ora giocheremo ogni tre giorni e saranno tutti utili. Al gol di Leao non c’erano avvisaglie, probabilmente sull’1-0 potevamo palleggiare meglio nel primo tempo ma so che avevo giocatori che arrivavano da partite importanti dove hanno speso tanto fisicamente e mentalmente. Al momento giusto, i subentrati hanno dato un grandissimo aiuto. Marotta e Ausilio volevano Thuram già lo scorso inverno. Avevo parlato con Deschamps che me ne aveva descritto le qualità. Lui è un bravissimo ragazzo, si è fatto subito voler bene e faccio ancora i complimenti alla società che da almeno 12 mesi era sulle sue tracce. Abbiamo cambiato 12 giocatori e non è poco. Dei nuovi stanno giocando solo Sommer e Thuram, ma quando gli altri entrano dalla panchina sono importanti. Thuram può diventare più forte di Lukaku? Lo dirà solo il tempo. Posso parlare di lui, ma non è giusto stasera parlare di singoli".

Zhang festeggia su Instagram: "Sempre" Una storia sul proprio account Instagram per festeggiare il successo nel derby. Steven Zhang, presente a San Siro, ha postato sui social due cuori, uno azzurro e uno nero, e una sola parola per celebrare il 5-1 ai danni del Milan: "sempre".