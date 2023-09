Boulaye Dia è rientrato a Salerno. L'attaccante senegalese, atteso martedì scorso in città dopo aver lasciato il ritiro della sua Nazionale per via di un infortunio muscolare, ha trascorso gli ultimi giorni in Francia per presunti motivi personali. Un caso che aveva contribuito ad acuire le tensioni tra club e giocatore, che nel frattempo è stato multato di circa 30mila euro (cifra pari al 15% del suo stipendio mensile lordo). Dia non aveva preso parte alla trasferta di Lecce prima della sosta, escluso dai convocati dopo aver manifestato forti malumori per la mancata cessione in Inghilterra al Wolverhampton. Poi la convocazione col Senegal, l'infortunio e il ritorno con cinque giorni di ritardo grazie all'opera di mediazione portata avanti dal ds Morgan De Sanctis e dal presidente Danilo Iervolino.