Nel successo in rimonta sul Frosinone, arriva anche la prima gioia in A dell'attaccante del Marocco, che completa così un percorso: ha segnato in tutte le categorie in cui ha giocato finora, dall'Eccellenza fino alla A. E in classifica, la squadra di Di Francesco ora è a 7 punti

La scalata adesso è completa, per Walid Cheddira , ovvero il bomber di categoria superiore. Perché la carriera dell’attaccante del Frosinone è un crescendo di gol su campi e serie del calcio italiano sempre più prestigiosi. Dall’Eccellenza fino alla Serie A . Con il rigore realizzato nel recupero del primo tempo della sfida di campionato con il Sassuolo , il centravanti del Marocco ha infatti completato un percorso iniziato nella stagione 2015-2016, quando giocava con la maglia del Loreto , la città dove è nato nel 1998. La categoria allora era l’ Eccellenza , e Cheddira in due stagioni è andato a segno 9 volte. Poi il passaggio in Serie D con la Sangiustese : anche qui, due stagioni e 20 gol, che hanno convinto l’Arezzo a puntare su di lui portandolo in Serie C . I primi gol in Lega Pro, però, con la maglia del Mantova . Da qui lo acquista il Bari , dove Cheddira segna 6 reti nella stagione della promozione in B. Il resto è storia recente: i 17 centri della scorsa stagione in Serie B con i galletti, la promozione sfumata nel recupero del ritorno della finale playoff. Quindi l’acquisto da parte del Napoli e il prestito al Frosinone , dove oggi è arrivata la prima gioia. La rete che lo porta a completare un percorso di Eccellenza. Con la E maiuscola, come quella della Serie A.

Frosinone, partenza super in campionato

La notizia che l’attaccante arrivato in prestito dal Napoli si è sbloccato non è l’unica buona per il Frosinone. Club e tifosi possono infatti sorridere per l’ottimo inizio di campionato della squadra di Di Francesco. Dopo aver dominato con Grosso in panchina lo scorso campionato di Serie B, i gialloblu sono partiti alla grande anche in A, perdendo con i campioni d’Italia del Napoli alla prima, è vero, anche se dopo aver spaventato la squadra di Garcia andando subito in vantaggio. Poi il successo prestigioso con l’Atalanta, il pari in trasferta con l'Udinese e infine la vittoria sul Sassuolo, ribaltato 4-2 dopo il doppio svantaggio firmato dall’ex Pinamonti. In una partita che ha visto andare a segno, oltre appunto a Cheddira, anche Mazzitelli (doppietta) e Lirola, altri due ex (neroverdi). Cinque gol su sei segnati da giocatori che hanno vestito anche la maglia dell’altra squadra in campo. Tutti, insomma, a eccezione di quello di Cheddira. Il bomber per tutte le categorie. Il Frosinone si gode il primo gol in A del marocchino e, dopo 4 giornate, soprattutto i suoi 7 punti in classifica.