L'allenatore giallorosso commenta il successo netto con l'Empoli e il primo gol di Lukaku con la Roma: "Non era una partita da 7-0, ma a volte queste cose succedono. Lukaku ha bisogno di sentirsi amato, dobbiamo migliorare a giocare con lui e lui con noi. All'Inter devono essere felici per me, avevo bisogno di Romelu". Poi una frecciatina per i tanti impegni ravvicinati: "Giochiamo sempre domenica e giovedì, in Lega probabilmente non mi amano" ROMA-EMPOLI 7-0: GOL E HIGHLIGHTS

Non può che esserci soddisfazione dopo una prestazione del genere, ma José Mourinho sceglie di mantenere un profilo basso. La Roma rifila un 7-0 netto all'Empoli e lo Special One nel post partita ha commentato così la prova dei suoi: "Abbiamo giocato bene - ha detto l'allenatore giallorosso a Dazn -, ma non è stata una partita da 7-0. Ci sono stati degli alti e bassi anche dal punto di vista fisico, si vede che c'è gente che non può giocare con intensità per 90'. Poi di vincere 7-0 può succedere, mi dispiace per l'Empoli però questo è il calcio e a volte queste cose succedono".

"Lukaku deve sentirsi amato. E gli interisti siano felici per me..." Può succedere più facilmente quando in squadra ci sono giocatori come Paulo Dybala e Romelu Lukaku. Del belga, che ha trovato la sua prima rete con la maglia della Roma, ha parlato Mou: "Gli attaccanti vivono per i gol, ma Lukaku, da giocatore esperto quale è, da quando è arrivato ha dimostrato che la cosa più importante è la squadra e non i suoi gol. Poi, con il gol, quella di oggi è diventata una serata perfetta per lui, ma per noi non cambia niente. Romelu ci dà un profilo diverso, dobbiamo imparare a giocare bene con lui e anche lui deve imparare a giocare bene con noi. Abbiamo biosgno di tempo, non ce n’è tanto per lavorare e anche le partite ci servono in questo senso". Dal punto di vista del morale, 'Big Rom' sembra stare benissimo: "Mentalmente Romelu è felice - ha aggiunto Mourinho -, lui ha bisogno di sentirsi amato e voluto e, quando è arrivato qua, ha sentito subito che la squadra aveva bisogno di un giocatore come lui. Gli piace vincere, è la sua natura. Se ne parla ancora all'Inter? Lì non hanno motivo per essere arrabbiati, hanno vinto il derby 5-1 e hanno tanti attaccanti straordinari, quindi devono essere felici per il loro ex mister che aveva bisogno di Romelu".

"Giochiamo sempre giovedì e domenica, in Lega non mi amano" In chiusura lo Special One ha lanciato una frecciata commentando i tanti impegni ravvicinati della Roma: "Io capisco l'influenza che la stampa ha sui tifosi, ma credo che non eravamo la squadra che avrebbe dovuto vincere tutto come si diceva e neanche penso di essere così scarso come ho sentito dire dopo. Ora non penso che siamo diventati una squadra incredibile: dobbiamo migliorare con umiltà, ieri avevo detto che il mio unico obiettivo sarebbe stato vincere oggi, ora dico che il mio unico obiettivo è vincere giovedì in Europa League. Certo, siamo anche un po' sfortunati: l'Atalanta ad esempio giocherà giovedì e poi lunedì, noi invece giochiamo sempre giovedì e domenica. Magari in Lega c'è qualcuno a cui non sto simpatico...".