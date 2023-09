Quello (opaco) visto contro il Genoa è un Napoli ancora in cerca della sua identità. Da registrare anche la reazione di Kvaratskhelia al momento del cambio, quando il georgiano si è rivolto in maniera perplessa all'indirizzo della panchina dopo la decisione di Garcia di sostituirlo nel finale con Zerbin. Un gesto che fotografa una certa insoddisfazione per questo inizio di stagione tra alti e bassi. Nel VIDEO sopra l'analisi di Massimo Ugolini

HIGHLIGHTS GENOA-NAPOLI