L'allenatore della Juve dopo il primo ko in campionato: "Il Napoli è primo non per caso, sono forti, con un allenatore forte e possono prepararsi durante la settimana, noi veniamo da tante partite, nel secondo tempo si è visto. Dispiaciuti per la prima sconfitta" - le sue parole a DAZN

"Sono dispiaciuto per la sconfitta, abbiamo fatto un buon primo tempo mettendoli in grande difficoltà. Il Napoli è primo in classifica non per caso, sono forti e con un allenatore forte. E possono prepararsi durante la settimana, noi veniamo da tante partite e nel secondo tempo si è visto". È questa l'analisi di Thiago Motta a DAZN nel post partita del ko a Napoli, la prima sconfitta in campionato della sua Juve. "Nella ripresa non abbiamo replicato quanto di buono fatto nel primo tempo. Tante volte abbiamo reagito bene - ha proseguito l'allenatore bianconero nella sua analisi -, in altre non siamo stati altrettanto bravi, come oggi".