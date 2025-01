Un piccolo passo indietro, forse dovuto alle fatiche di Champions. Il Bologna non va oltre il pari nella gara del sabato sera contro l’Empoli e rallenta la sua corsa all’Europa, pareggiando 1-1 grazie alla prodezza al volo di Dominguez. Un punto raccolto che lascia, comunque, positivo Vincenzo Italiano: "Penso che non si possa sempre avere ritmi altissimi, anche se uno li pretende e pensa di poter andare sempre forte - ha commentato a Sky Sport dopo il match -. Credo che grande merito va dato all'Empoli, soprattutto nel primo tempo, a sporcarci tutto, a saltarci addosso, a spezzettare il gioco con tutti questi falli. Però abbiamo avuto anche il merito di pareggiarla subito, perché secondo me si poteva complicare. Nel secondo tempo abbiamo alzato almeno il baricentro, non dico il ritmo: qualche palla sporca potevamo sfruttarla meglio. Rispetto a qualche nostra uscita siamo stati un po' meno brillanti, non abbiamo creato tantissimo ma grande merito anche all'avversario che ci ha messo il cuore e ci ha limitati. Muoviamo la classifica con questo pareggio e domani si riparte. È un punto che ci può stare, non è scontato venire qui e vincere: il sottoscritto non l'ha mai fatto".