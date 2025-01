Il Como gioca un gran primo tempo, va in vantaggio, ma poi subisce la sconfitta contro l'Atalanta. A fine partita Fabregas chiama a raccolta i suoi per un discorso che dà carica: "Sono orgoglioso di tutti voi, li abbiamo 'mangiati'. Continuate così, voglio vedere questa voglia di vincere per tutta la stagione. A testa alta!"

COMO-ATALANTA, GLI HIGHLIGHTS