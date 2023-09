Dove vedere Hellas Verona-Bologna in tv

Questa sera, lunedì 18 settembre, alle 20.45, si chiude la quarta giornata di campionato con Verona-Bologna, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

I numeri di Verona e Bologna

Sarà il quarantanovesimo confrontro fra le due squadre in Serie A, con 12 vittorie per il Verona e 15 per il Bologna; 21 pareggi. Due vittorie per il Verona nelle prime tre giornate di campionato di Serie A. Il Bologna è imbattuto in ciascuna delle ultime quattro trasferte di campionato. Marco Baroni ha perso i due precedenti confronti in Serie A con Thiago Motta, la scorsa stagione e Marco Baroni ha vinto solo una delle quattro sfide da allenatore contro il Bologna. Thiago Motta ha perso i tre confronti da allenatore contro il Verona in Serie A.