E' morto Giovanni Lodetti, leggenda del Milan

Lutto per il Milan e per tutto il calcio italiano: è morto a 81 annni Giovanni Lodetti, una vera e propria leggenda del club. In maglia rossonera vinse due scudetti, una Coppa Italia, una Coppa delle Coppe ma soprattutto le prime due Coppe dei Campioni della storia del club, oltre a una Coppa delle Coppe. In Nazionale vinse l'Europeo del 1968. Contro il Verona minuto di silenzio e rossoneri con il lutto al braccio