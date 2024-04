L’allenatore della Roma in vista della sfida contro il Napoli di domani in diretta su Sky: "Ndicka sta bene e ci ha fatto capire che è pronto. È tornato giocatore al 100%. Insieme a Mancini avrà un bel duello domani contro Osimhen". Poi sulla possibile qualificazione in Champions: "Non sarà facile: c’è il peso del calendario difficile, ma c’è la consapevolezza che abbiamo fatto ottime partite contro grandi squadre. Dobbiamo fare attenzione" LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 34^ GIORNATA

"Ndicka sta bene e ci ha fatto capire che è pronto. È tornato giocatore al 100%. Insieme a Mancini avrà un bel duello domani contro Osimhen, ma siamo molto fiduciosi di loro". Daniele De Rossi parla così in vista della sfida di domani tra la sua Roma e il Napoli, in programma alle ore 18:00 al Maradona e in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. "Una delle difficoltà maggiori – continua l’allenatore della Roma – è quella di dover affrontare tante partite in pochi giorni contro avversari molto forti come il Napoli o il Bologna della scorsa settimana. A volte servirebbero forze fresche ma non ci piangiamo addosso. Sarà una partita difficile perché incontriamo l’unica squadra che come livello di giocatori è molto vicino all’Inter. Lo scorso anno erano ingiocabili: sono davvero molto tosti".

"Champions? Abbiamo un calendario difficile" Il sogno per i giallorossi, ovviamente, si chiama qualificazione in Champions: "Non sarà facile: c'è il peso del calendario difficile, ma c'è la consapevolezza che abbiamo fatto ottime partite contro grandi squadre. Dobbiamo fare attenzione anche alle squadre di bassa classifica che possono creare grande difficoltà". A Roma, però, l'entusiasmo non manca soprattutto dopo la vittoria maturata contro l'Udinese nella giornata di giovedì. De Rossi, però, preferisce mantenere la calma: "Non abbiamo fatto ancora niente – spiega. Abbiamo ripreso i 3 punti che volevamo conquistare contro il Bologna. Il nostro traguardo è molto difficile da raggiungere e dobbiamo già partire da domani per fare un altro passo in quella direzione".

"Abraham e Azmoun possono giocare insieme" Per iniziare già da domani, però, De Rossi non avrà a disposizione Paredes per squalifica: "Saremo pronti a fare a meno anche di un giocatore forte come lui". Assenza anche in attacco con Lukaku. Azmoun e Abraham i due attaccanti a disposizione dell’allenatore giallorosso che sull’ipotesi di poterli far giocare in coppia (come fatto contro l’Udinese) ha ammesso: "É stato un esperimento interessante, ancor di più se pensiamo che abbiamo un altro attaccante con le caratteristiche come Lukaku. Penso che sia una mossa ripetibile non solo a partita in corso ma anche all’inizio, ovviamente accompagnato con un’organizzazione diversa".

"Roma femminile? È giusto che abbiano il loro riconoscimento" Infine, l'allenatore giallorosso ha commentato la vittoria del campionato della Roma femminile: "Siamo molto orgogliosi di loro. Non vediamo lora di eguagliarle e di fare qualcosa di importante. Devo dire che sono state bravissime e sono tanto felice per loro. Il calcio femminile continua la sua fase di crescita, anche grazie a numerose calciatrici che sono di valore assoluto. È giusto che abbiano il loro riconoscimento".