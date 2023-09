Finisce 4-2 il match del Mapei in favore dei neroverdi, ma ha dell'incredibile quanto accaduto nei minuti di recupero. All'altezza della bandierina di sinistra della sua porta, è Szczesny a occuparsi di un calcio di punizione per far salire la squadra ma, invece di un lancio lungo, il pallone viene servito a Gatti che, pressato da un avversario, appoggia indietro: portiere polacco ancora fuori dai pali e sfera che finisce in rete a porta vuota tra lo stupore dei bianconeri

