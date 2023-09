Decisivo al Castellani con un meraviglioso sinistro dalla distanza, l'esterno nerazzurro iscrive la prodezza contro l'Empoli tra i suoi gol più belli: "Ho visto la palla uscire e ho calciato, è andata bene...". Grandissimo orgoglio per l'evoluzione della carriera: "Da quando sono uscito dal vivaio dell'Inter a oggi, forse il mio punto più alto". E sul rinnovo di contratto: "Non vedo nessun tipo di problema"

Il suo primo (e bellissimo) gol in questo campionato regala la quinta vittoria di fila all'Inter capolista. Al Castellani decide Federico Dimarco, prodezza al minuto 51 che vale l’1-0 contro l’Empoli: "È stata una partita non facile -ha detto a Sky -, siamo partiti bene, poi siamo calati e fortunatamente abbiamo trovato il gol riuscendo a portare a casa tre punti importantissimi". Una rete meravigliosa la sua, sinistro dalla distanza che ha battuto Berisha: "Uno dei gol più belli della mia carriera? Forse il migliore era stato quello che avevo fatto col Verona contro il Torino. Ho visto la palla uscire e ho calciato, ci ho provato ed è andata bene". Poi sui social la dedica al compagno Arnautovi infortunato (QUI gli aggironamenti): "Questo gol e questa vittoria sono per te"