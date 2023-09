Josè Mourinho è triste per il risultato, ma non per la prestazione della sua Roma contro il Torino: "Sono due punti persi perché abbiamo subito gol alla fine, ma sono felice per come abbiamo giocato". Su Lukaku: "C'è poco da dire, è un attaccante fantastico". Sui tanti gol subiti in questa stagione: "La nostra linea difensiva è nuova, miglioreremo". E non risparmia una frecciata al campo di Torino: "A confronto, l'Olimpico è una passerella"

Bicchiere mezzo vuoto per il risultato, ma mezzo pieno per la prestazione. Così J osé Mourinho ha commentato il pari della Roma contro il Torino : "Difficile giocare con squadre dalla proposta di gioco come quella del Torino, così intensa e fisica. Non è facile creare occasioni contro di loro e giocare di prima in un campo da gioco simile è stato complicatissimo. L'Olimpico a confronto è una passerella. Partita di sforzo e sacrificio per noi. Il sentimento è di due punti persi perché abbiamo preso un gol alla fine su palla inattiva. Sono triste per il risultato ma non per la prestazione dei miei giocatori".

"In difesa ci manca Smalling. E anche Ibanez..."

Il portoghese è poi sceso nei dettagli, parlando sia dei singoli giocatori che dei reparti della sua rosa: "Ho tutti attaccanti che mi piacciono molto, Azmoun anche, ma non è ancora in condizione. Oggi ho usato El Shaarawy perché è l'unico con Pellegrini che può svolgere un determinato tipo di lavoro. La nostra proposta di gioco sarà sempre questa, più o meno. Siamo migliorati come costruzione dal basso grazie a Paredes, ora Cristante è più libero di inserirsi come in occasione del palo". E sui tanti gol subiti in queste prime partite: "La linea difensiva è completamente nuova, a centrocampo necessitiamo di nuovi equilibri. Torneremo a prendere meno gol. La gente ricorda Ibanez per qualche errore in partite importanti, ma difensivamente era fortissimo, così come lo è ancora Smalling. Per ora meglio non guardare la classifica, a dicembre e gennaio la questione sarà diversa". La chiusura sul protagonista della serata: "Lukaku è fantastico, c'è poco da dire".