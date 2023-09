Prova a spegnere gli entusiasmi Roberto D'Aversa alla vigilia della trasferta del Lecce sul campo della Juventus. I salentini sono imbattuti e viaggiano a medie record rispetto a tutte le precedenti stagioni vissute in serie A ma l'allenatore dei pugliesi mette in guardia i suoi: "La Juventus sarà arrabbiata per la sconfitta con il Sassuolo, noi dobbiamo restare concentrati e attenti perché spingeranno tanto"

E' un Lecce che viaggia a ritmi da record e che non vuole fermarsi. Roberto D'Aversa però non vuole che l'entusiasmo diventi un problema visto l'impegno sul campo della Juventus: "Loro partiranno forte, stante anche il risultato negativo ottenuto contro il Sassuolo. Normale che affrontiamo una squadra forte, una delle candidate alla lotta scudetto. Di certo saranno arrabbiati per la sconfitta subita, noi dovremmo essere concentrati al massimo perché spingeranno tanto". Una gara affascinante, che mai che il Lecce avrebbe sognato di giocare proprio davanti ai bianconeri in classifica. "Non mi stancherò mai di dire che è bello ed è giusto che ci sia entusiasmo ma è necessario restare concentrati su quello che è il nostro obiettivo, cioè il raggiungimento della salvezza. Questi risultati sono arrivati grazie al lavoro quotidiano sin qui fatto. Sin dal mio arrivo ho visto e percepito grande entusiasmo: è giusto averlo, ma dobbiamo restare sempre sul pezzo". Per il match di Torino rientra Baschirotto mentre è ancora fuori causa Banda e sono in ballottaggio per una maglia dal primo minuto Oudin e Sansone