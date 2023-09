Serie A: infortunati, squalificati e dubbi per la sesta giornata (infrasettimanale)

La quinta giornata ha messo fuori gioco un discreto numero di giocatori. Milan senza Krunic e con i terzini da verificare. Inzaghi perde per un bel po' di tempo Arnautovic. Bologna senza mezza difesa. Fiorentina con Dodò ko e Nico Gonzalez ancora da monitorare. Un solo squalificato in vista del turno infrasettimanale. Ecco quindi la situazione degli indisponibili squadra per squadra